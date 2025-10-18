Скидки
Локомотив — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
19:45 Мск
Кристал Пэлас — Борнмут, результат матча 18 октября 2025, счёт 3:3, 8-й тур АПЛ — 2025/2026

«Кристал Пэлас» и «Борнмут» сыграли вничью в матче АПЛ с шестью голами
Комментарии

Завершён матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Борнмут». После финального свистка зафиксирован счёт 3:3. Встреча состоялась на стадионе «Селхерст Парк» (Лондон). В качестве главного арбитра матча выступил Джарред Джиллетт (Австралия).

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
18 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
3 : 3
Борнмут
Борнмут
0:1 Крупи – 7'     0:2 Крупи – 38'     1:2 Матета – 64'     2:2 Матета – 69'     2:3 Кристи – 89'     3:3 Матета – 90+7'    

Эли Крупи вывел гостей вперёд на седьмой минуте, а на 38-й минуте он оформил дубль. Жан-Филипп Матета на 64-й минуте отыграл один мяч, на 69-й минуте он вернул равенство на табло. Райан Кристи на 89-й минуте обеспечил преимущество «вишням», но на 90+7-й минуте Матета реализовал пенальти и оформил хет-трик.

После этой игры «Кристал Пэлас» с 13 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ, «Борнмут» располагается на четвёртой строчке с 15 очками.

В следующем туре «орлы» 26 октября сыграют в гостях с «Арсеналом», «вишни» в тот же день примут на своём поле «Ноттингем Форест».

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
