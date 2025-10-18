«Кристал Пэлас» и «Борнмут» сыграли вничью в матче АПЛ с шестью голами

Завершён матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Борнмут». После финального свистка зафиксирован счёт 3:3. Встреча состоялась на стадионе «Селхерст Парк» (Лондон). В качестве главного арбитра матча выступил Джарред Джиллетт (Австралия).

Эли Крупи вывел гостей вперёд на седьмой минуте, а на 38-й минуте он оформил дубль. Жан-Филипп Матета на 64-й минуте отыграл один мяч, на 69-й минуте он вернул равенство на табло. Райан Кристи на 89-й минуте обеспечил преимущество «вишням», но на 90+7-й минуте Матета реализовал пенальти и оформил хет-трик.

После этой игры «Кристал Пэлас» с 13 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ, «Борнмут» располагается на четвёртой строчке с 15 очками.

В следующем туре «орлы» 26 октября сыграют в гостях с «Арсеналом», «вишни» в тот же день примут на своём поле «Ноттингем Форест».