Локомотив — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

Динамо Мх — Краснодар, результат матча 18 октября 2025, счет 0:2, 12-й тур РПЛ 2025/2026

«Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» и вышел на первое место в таблице РПЛ
Комментарии

Завершился матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступил Антон Фролов. Победу со счётом 2:0 одержал действующий чемпион РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Сперцян – 43'     0:2 Са – 80'    

Счёт в матче открыл полузащитник гостей Эдуард Сперцян на 43-й минуте. Нападающий «Краснодара» Виктор Са увеличил преимущество своей команды на 80-й минуте и установил окончательный счёт – 2:0.

Благодаря этой победе «быки» заработали 26 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата России. Махачкалинская команда набрала 10 очков и занимает 13-е место.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
