«Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» и вышел на первое место в таблице РПЛ

Завершился матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступил Антон Фролов. Победу со счётом 2:0 одержал действующий чемпион РПЛ.

Счёт в матче открыл полузащитник гостей Эдуард Сперцян на 43-й минуте. Нападающий «Краснодара» Виктор Са увеличил преимущество своей команды на 80-й минуте и установил окончательный счёт – 2:0.

Благодаря этой победе «быки» заработали 26 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата России. Махачкалинская команда набрала 10 очков и занимает 13-е место.