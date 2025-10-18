Скидки
Локомотив — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

Фулхэм — Арсенал, результат матча 18 октября 2025, счёт 0:1, 8-й тур АПЛ — 2025/2026

Гол Троссарда позволил «Арсеналу» переиграть «Фулхэм» в 8-м туре АПЛ
Комментарии

Окончен матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонские «Фулхэм» и «Арсенал». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «канониры». Встреча состоялась на стадионе «Крэйвен Коттедж» (Лондон). В качестве главного арбитра матча выступил Энтони Тейлор (Манчестер).

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Троссард – 58'    

Единственный гол в этой встрече на 58-й минуте забил Леандро Троссард.

После этой игры «Фулхэм» с восемью очками располагается на 14-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Арсенал» с 19 очками находится на первой строчке.

В следующем туре «дачники» 25 октября сыграют в гостях с «Ньюкасл Юнайтед», «канониры» 26 октября примут на своём поле «Кристал Пэлас».

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» обыграть «Эвертон» и выйти на первое место в АПЛ
