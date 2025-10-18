Гол Троссарда позволил «Арсеналу» переиграть «Фулхэм» в 8-м туре АПЛ

Окончен матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонские «Фулхэм» и «Арсенал». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «канониры». Встреча состоялась на стадионе «Крэйвен Коттедж» (Лондон). В качестве главного арбитра матча выступил Энтони Тейлор (Манчестер).

Единственный гол в этой встрече на 58-й минуте забил Леандро Троссард.

После этой игры «Фулхэм» с восемью очками располагается на 14-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Арсенал» с 19 очками находится на первой строчке.

В следующем туре «дачники» 25 октября сыграют в гостях с «Ньюкасл Юнайтед», «канониры» 26 октября примут на своём поле «Кристал Пэлас».