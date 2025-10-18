Скидки
Локомотив — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик пропустит «эль класико» с мадридским «Реалом» в Ла Лиге

Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик получил удаление по ходу матча 9-го тура чемпионата Испании с «Жироной» (2:1). Таким образом, главный тренер сине-гранатовых не будет руководить командой у бровки в игре следующего тура с мадридским «Реалом».

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
«Барселона» после победы над «Жироной» набрала 22 очка и вышла на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. У «Реала» на одно очко меньше, но матч с «Хетафе» (19 октября) в запасе.

Перед «эль класико» обе команды отыграют домашний тур в Лиге чемпионов: «Барселона» 21 октября сыграет с греческим «Олимпиакосом», а «Реал» на следующий день встретится с итальянским «Ювентусом».

