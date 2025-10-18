Тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик пропустит «эль класико» с мадридским «Реалом» в Ла Лиге
Поделиться
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик получил удаление по ходу матча 9-го тура чемпионата Испании с «Жироной» (2:1). Таким образом, главный тренер сине-гранатовых не будет руководить командой у бровки в игре следующего тура с мадридским «Реалом».
Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Барселона» после победы над «Жироной» набрала 22 очка и вышла на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. У «Реала» на одно очко меньше, но матч с «Хетафе» (19 октября) в запасе.
Перед «эль класико» обе команды отыграют домашний тур в Лиге чемпионов: «Барселона» 21 октября сыграет с греческим «Олимпиакосом», а «Реал» на следующий день встретится с итальянским «Ювентусом».
Комментарии
- 18 октября 2025
-
20:05
-
20:00
-
19:58
-
19:57
-
19:53
-
19:52
-
19:50
-
19:48
-
19:30
-
19:27
-
19:25
-
19:23
-
19:14
-
19:12
-
19:11
-
19:05
-
19:04
-
19:01
-
19:00
-
18:59
-
18:52
-
18:39
-
18:38
-
18:38
-
18:34
-
18:33
-
18:32
-
18:27
-
18:23
-
18:23
-
18:19
-
18:16
-
18:14
-
18:08
-
18:04