Ди Франческо — о матче «Лечче» с «Сассуоло»: ребятами доволен

Главный тренер «Лечче» Эусебио Ди Франческо высказался после ничьей своей команды в матче 7-го тура Серии А с «Сассуоло» (0:0).

«Ребятами доволен. Стуличу не стоит слушать критику, он показывает хорошую игру», — приводит слова Ди Франческо официальный сайт клуба.

Игра проходила на стадионе «Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре». Несмотря на большое количество борьбы и ударов по воротам, матч завершился безголевой ничьей.

После семи сыгранных туров чемпионата Италии «Лечче» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков. «Сассуоло» расположился на восьмой строчке с 10 очками, отставая от лидера на пять очков.