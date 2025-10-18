Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ди Франческо — о матче «Лечче» с «Сассуоло»: ребятами доволен

Ди Франческо — о матче «Лечче» с «Сассуоло»: ребятами доволен
Комментарии

Главный тренер «Лечче» Эусебио Ди Франческо высказался после ничьей своей команды в матче 7-го тура Серии А с «Сассуоло» (0:0).

Италия — Серия А . 7-й тур
18 октября 2025, суббота. 16:00 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
0 : 0
Сассуоло
Сассуоло

«Ребятами доволен. Стуличу не стоит слушать критику, он показывает хорошую игру», — приводит слова Ди Франческо официальный сайт клуба.

Игра проходила на стадионе «Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре». Несмотря на большое количество борьбы и ударов по воротам, матч завершился безголевой ничьей.

После семи сыгранных туров чемпионата Италии «Лечче» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков. «Сассуоло» расположился на восьмой строчке с 10 очками, отставая от лидера на пять очков.

Материалы по теме
«Комо» пожертвует выручку с матча с «Сассуоло» на помощь жертвам наводнения
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android