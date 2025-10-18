Ди Франческо — о матче «Лечче» с «Сассуоло»: ребятами доволен
Главный тренер «Лечче» Эусебио Ди Франческо высказался после ничьей своей команды в матче 7-го тура Серии А с «Сассуоло» (0:0).
Италия — Серия А . 7-й тур
18 октября 2025, суббота. 16:00 МСК
Окончен
0 : 0
«Ребятами доволен. Стуличу не стоит слушать критику, он показывает хорошую игру», — приводит слова Ди Франческо официальный сайт клуба.
Игра проходила на стадионе «Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре». Несмотря на большое количество борьбы и ударов по воротам, матч завершился безголевой ничьей.
После семи сыгранных туров чемпионата Италии «Лечче» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков. «Сассуоло» расположился на восьмой строчке с 10 очками, отставая от лидера на пять очков.
