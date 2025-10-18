Скидки
Локомотив — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Нужно иметь самоуважение». Ледяхов раскритиковал возможное назначение Гарсии в «Спартак»

«Нужно иметь самоуважение». Ледяхов раскритиковал возможное назначение Гарсии в «Спартак»
Экс-игрок испанских «Спортинге Хихон» и «Эйбара» Игорь Ледяхов высказался о возможном назначении специалиста Луиса Гарсии на пост главного тренера московского «Спартака».

«Луис Гарсия не работал в таких командах, как «Спартак». У меня слов нет, если его кандидатура действительно рассматривается вместо Станковича. Я в небольшом шоке, что эта фамилия вообще обсуждается. Нужно иметь немножко самоуважения к себе и к своему чемпионату. Этот человек работал в первой лиге Китая, тренировал команды, борющиеся за выживание. Их названий даже никто не знает. А его кандидатура рассматривается в такой большой клуб, как «Спартак». Что за глупости?» — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Действующим тренером «Спартака» является Деян Станкович, возглавляющий красно-белых с лета 2024 года.

