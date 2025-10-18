Скидки
Главная Футбол Новости

Вильярреал — Бетис, результат матча 18 октября 2025, счёт 2:2, 9-й тур Ла Лиги — 2025/2026

Дубль Антони спас «Бетис» от поражения в матче с «Вильярреалом»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершён матч 9-го тура Ла Лиги, в котором встречались «Вильярреал» и «Бетис» (Севилья). Игра завершилась вничью — 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Керамика» (Вильярреал). В качестве главного арбитра матча выступил Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания).

Испания — Примера . 9-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
2 : 2
Бетис
Севилья
1:0 Бьюкенен – 44'     2:0 Молейро – 64'     2:1 Антони – 66'     2:2 Антони – 90+4'    

Тейджон Бьюкенен на 44-й минуте вывел хозяев поля вперёд, Альберто Молейро на 64-й минуте удвоил преимущество команды. Антони отыграл один мяч на 67-й минуте, а на 90+4-й минуте он оформил дубль.

После этой игры «Вильярреал» с 17 очками находится на третьем месте в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства, «Бетис» с 16 очками располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре «Вильярреал» 25 октября сыграет в гостях с «Валенсией», «Бетис» 27 октября примет на своём поле «Атлетико».

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
