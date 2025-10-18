Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Дубль Антони спас «Бетис» от поражения в матче с «Вильярреалом»

Завершён матч 9-го тура Ла Лиги, в котором встречались «Вильярреал» и «Бетис» (Севилья). Игра завершилась вничью — 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Керамика» (Вильярреал). В качестве главного арбитра матча выступил Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания).

Тейджон Бьюкенен на 44-й минуте вывел хозяев поля вперёд, Альберто Молейро на 64-й минуте удвоил преимущество команды. Антони отыграл один мяч на 67-й минуте, а на 90+4-й минуте он оформил дубль.

После этой игры «Вильярреал» с 17 очками находится на третьем месте в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства, «Бетис» с 16 очками располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре «Вильярреал» 25 октября сыграет в гостях с «Валенсией», «Бетис» 27 октября примет на своём поле «Атлетико».