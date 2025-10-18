Скидки
Локомотив — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

Аль-Иттифак — Аль-Хиляль, результат матча 18 октября 2025, счет 0:5, 5-й тур Про-лиги 2025/2026

«Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Иттифак» в саудовской Про-Лиге
Аудио-версия:
Завершился матч 5-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Иттифак» и «Аль-Хиляль». Команды играли на стадионе «Аль-Иттифак — Абдулла Аль-Дабиль» (Даммам, Саудовская Аравия). Победу со счётом 5:0 одержала команда гостей.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 5-й тур
18 октября 2025, суббота. 17:45 МСК
Аль-Иттифак
Эд-Даммам
Окончен
0 : 5
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
0:1 Леонардо – 23'     0:2 Нуньес – 39'     0:3 Невеш – 48'     0:4 Леонардо – 55'     0:5 Невеш – 74'    

Первый гол в матче забил нападающий гостей Маркос Леонардо на 23-й минуте. На 39-й минуте Дарвин Нуньес с передачи бывшего игрока «Зенита» Малкома забил второй гол «Аль-Хиляля». Во втором тайме на 48-й минуте полузащитник Рубен Невеш реализовал пенальти. Маркос Леонардо оформил дубль на 55-й минуте встречи. Невеш на 74-й минуте забил свой второй гол в матче и установил окончательный счёт – 5:0.

После пяти туров «Аль-Иттифак» набрал семь очков и занимает 10-е место. «Аль-Хиляль» с 11 очками расположился на второй строчке турнирной таблицы. «Аль-Наср», набравший 12 очков, лидирует в чемпионате Саудовской Аравии.

Календарь саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
