«Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Иттифак» в саудовской Про-Лиге

Завершился матч 5-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Иттифак» и «Аль-Хиляль». Команды играли на стадионе «Аль-Иттифак — Абдулла Аль-Дабиль» (Даммам, Саудовская Аравия). Победу со счётом 5:0 одержала команда гостей.

Первый гол в матче забил нападающий гостей Маркос Леонардо на 23-й минуте. На 39-й минуте Дарвин Нуньес с передачи бывшего игрока «Зенита» Малкома забил второй гол «Аль-Хиляля». Во втором тайме на 48-й минуте полузащитник Рубен Невеш реализовал пенальти. Маркос Леонардо оформил дубль на 55-й минуте встречи. Невеш на 74-й минуте забил свой второй гол в матче и установил окончательный счёт – 5:0.

После пяти туров «Аль-Иттифак» набрал семь очков и занимает 10-е место. «Аль-Хиляль» с 11 очками расположился на второй строчке турнирной таблицы. «Аль-Наср», набравший 12 очков, лидирует в чемпионате Саудовской Аравии.