Локомотив — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Манчини может сменить Постекоглу в «Ноттингем Форест»

Комментарии

Бывший главный тренер сборной Италии и «Зенита» Роберто Манчини рассматривается руководством на пост нового главного тренера «Ноттингем Форест», сообщает The Athletic.

Сегодня, 18 октября, «Ноттингем Форест» объявил об увольнении Ангелоса Постекоглу с поста главного тренера команды. Официальной информации, кто заменит в клубе Постекоглу, пока не поступало.

Роберто Манчини в качестве игрока выступал за «Болонью», «Сампдорию» и «Лацио». В качестве тренера работал в «Лацио», «Интере», «Манчестер Сити», «Галатасарае» и «Зените» в сезоне-2017/2018. Со сборной Италии специалист выиграл чемпионат Европы в 2020 году.

