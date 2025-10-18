«Спартак» прервал серию «Ростова» без пропущенных мячей в РПЛ из четырёх матчей

«Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, прервалась четырёхматчевая серия жёлто-синих без пропущенных голов в чемпионате России.

Данная серия ростовчан началась в 8-м туре — тогда команда с берегов Дона переиграла ЦСКА (1:0). После этого две встречи с участием жёлто-синих завершились со счётом 0:0 — с «Балтикой» и с «Краснодаром». После этого «Ростов» одолел «Оренбург» (1:0). Красно-белые эту серию ростовчан прервали.

На данный момент «Ростов» с 14 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства.