Локомотив — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Ростов» забивает «Спартаку» в четырёх гостевых матчах подряд

Комментарии

«Ростов» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги в Москве забил «Спартаку» в гостевой игре (1:1). Таким образом, дончане не уезжают из столицы без голов в матче с красно-белыми четыре встречи подряд.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Сулейманов – 54'     1:1 Барко – 85'    
Удаления: Джику – 26' / нет

Серия началась в ноябре 2024 года, когда «Ростов» с минимальным счётом обыграл «Спартак» в матче Кубка России. Затем «Ростов» забил красно-белым в финале Пути регионов (2:1), а также в 4-м туре Кубка текущего сезона (2:1).

«Ростов» после ничьей занимает в турнирной таблице РПЛ 10-е место, набрав 14 очков. «Спартак», у которого 19 очков, располагается на шестой строчке. Первое место у «Краснодара» (26), но «быки» могут потерять позицию по итогам матча «Локомотив» — ЦСКА.

