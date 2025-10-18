«Ницца» победила «Лион» в матче 8-го тура Лиги 1

Завершился матч 8-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ницца» и «Лион». Команды играли на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Жеромом Бризаром. Матч завершился победой хозяев поля со счётом 3:2.

Первый гол в матче забил игрок хозяев поля Мельвен Бар на пятой минуте встречи. На 29-й минуте полузащитник «Лиона» Павел Шульц сравнял счёт. Однако уже через шесть минут Софьян Диоп вывел «Ниццу» вперёд. А на 55-й минуте алжирский полузащитник хозяев Хишем Будауи сделал счёт 3:1. Всё, что удалось сделать гостям — это сократить отставание на пятой добавленной минуте. Дубль оформил Павел Шульц.

После этого матча в активе «Ниццы» стало 11 очков. Команда располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лион», набравший 15 очков, находится на четвёртом месте.