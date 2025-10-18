«Атлетико» минимально переиграл «Осасуну» в 9-м туре Ла Лиги

Завершился матч 9-го тура Ла Лиги, в котором встречались «Атлетико» (Мадрид) и «Осасуна» (Памплона). Победу со счётом 1:0 в этой игре одержал «Атлетико». Встреча состоялась на стадионе «Сивитас Метрополитано» (Мадрид). В качестве главного арбитра матча выступил Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао).

Единственный гол в этой встрече забил Тьяго Альмада на 69-й минуте.

После этой игры «Атлетико» с 16 очками находится на четвёртом месте в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства, «Осасуна» с 10 очками располагается на 12-й строчке.

В следующем туре «Атлетико» 27 октября сыграет в гостях с «Бетисом», «Осасуна» 26 октября примет на своём поле «Сельту».