Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Атлетико — Осасуна, результат матча 18 октября 2025, счёт 1:0, 9-й тур Ла Лиги — 2025/2026

«Атлетико» минимально переиграл «Осасуну» в 9-м туре Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 9-го тура Ла Лиги, в котором встречались «Атлетико» (Мадрид) и «Осасуна» (Памплона). Победу со счётом 1:0 в этой игре одержал «Атлетико». Встреча состоялась на стадионе «Сивитас Метрополитано» (Мадрид). В качестве главного арбитра матча выступил Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао).

Испания — Примера . 9-й тур
18 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Альмада – 69'    

Единственный гол в этой встрече забил Тьяго Альмада на 69-й минуте.

После этой игры «Атлетико» с 16 очками находится на четвёртом месте в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства, «Осасуна» с 10 очками располагается на 12-й строчке.

В следующем туре «Атлетико» 27 октября сыграет в гостях с «Бетисом», «Осасуна» 26 октября примет на своём поле «Сельту».

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Материалы по теме
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Материалы по теме
«Барселона» вырвала победу у «Жироны», забив решающий мяч на 90+3-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android