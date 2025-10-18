Скидки
Локомотив — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Эрлинг Холанд забил больше голов в АПЛ, чем 12 команд чемпионата Англии

Эрлинг Холанд забил больше голов в АПЛ, чем 12 команд чемпионата Англии
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд после дубля в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (2:0) довёл счёт своих голов в АПЛ до 11 мячей. Таким образом, норвежский форвард забил больше голов, чем 12 команд АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
18 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Холанд – 58'     2:0 Холанд – 63'    

Холанд поразил ворота соперников больше раз, чем «Вулверхэмптон» (5 голов), «Вест Хэм Юнайтед» (6), «Ноттингем Форест» (5), «Бёрнли» (9), «Брентфорд» (9), «Лидс Юнайтед» (7), «Фулхэм» (8), «Астон Вилла» (6), «Ньюкасл Юнайтед» (7), «Манчестер Юнайтед» (9), «Эвертон» (9), «Сандерленд» (9).

Кроме этого, норвежец продлил свою серию с забитыми голами. Нападающий отличается в 11 матчах подряд за клуб и сборную.

