Эрлинг Холанд забил больше голов в АПЛ, чем 12 команд чемпионата Англии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд после дубля в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (2:0) довёл счёт своих голов в АПЛ до 11 мячей. Таким образом, норвежский форвард забил больше голов, чем 12 команд АПЛ.

Холанд поразил ворота соперников больше раз, чем «Вулверхэмптон» (5 голов), «Вест Хэм Юнайтед» (6), «Ноттингем Форест» (5), «Бёрнли» (9), «Брентфорд» (9), «Лидс Юнайтед» (7), «Фулхэм» (8), «Астон Вилла» (6), «Ньюкасл Юнайтед» (7), «Манчестер Юнайтед» (9), «Эвертон» (9), «Сандерленд» (9).

Кроме этого, норвежец продлил свою серию с забитыми голами. Нападающий отличается в 11 матчах подряд за клуб и сборную.