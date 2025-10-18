«Сампдорию» может возглавить помощник Моуринью

Клуб Серии B «Сампдория» официально уволил тренера Массимо Донати после неудачного начала сезона. Его место готов занять помощник Жозе Моуринью Сальваторе Фоти, сообщает Sky Sport Italia.

Данное решение назревало в течение последних нескольких недель, поскольку клуб одержал всего одну победу, дважды сыграл вничью и потерпел пять поражений в Серии B в этом сезоне. Поражение от «Виртус Энтеллы» со счётом 3:1 в эти выходные стало последней каплей, и «Сампдория» объявила об увольнении Донати. Его помощники Давиде Манделли и Андреа Фаччиоли также были уволены.

37-летний Фоти работал помощником главного тренера в «Сампдории», «Милане», «Торино», «Роме», «Фенербахче» и «Бенфике». С 2022 года специалист работал в тренерском штабе Жозе Моуринью.