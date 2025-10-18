Скидки
Тренер махачкалинского «Динамо» Биджиев: мы практически ни в чём не уступали «Краснодару»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев прокомментировал поражение своей команды в матче 12-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Сперцян – 43'     0:2 Са – 80'    

«Хотелось бы, чтобы в первом тайме прессинг получался лучше. Действовали достаточно уверенно, но позволили забить простой мяч. Это обидно. Во втором тайме внесли поправки, в какой‑то момент переломили игру и были близки к тому, чтобы сравнять счёт. Было давление с нашей стороны. Выпустили как можно больше игроков в атаку, поэтому стало больше пространства. Матч с чемпионом России получился боевым. Практически ни в чём не уступали «Краснодару», ребята отдали все силы», — приводит слова Биджиева «Матч ТВ».

