Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Защитнику ЦСКА Игорю Дивееву разбили нос в матче с «Локомотивом»

В эти минуты идёт матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские «Локомотив» и ЦСКА. Игра проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Абросимов. Счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Защитник армейцев Игорь Дивеев разбил нос в борьбе с полузащитником железнодорожников Артёмом Карпукасом. Ранее хавбек хозяев поля Алексей Батраков открыл счёт на 17-й минуте.

Защитнику ЦСКА Игорю Дивееву разбили нос в матче с «Локомотивом» Фото: Кадр из трансляции

После 11 туров чемпионата России железнодорожники набрали 23 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-синие заработали 24 очка и располагаются на второй строчке.

В минувшем туре «Локомотив» победил московское «Динамо» со счётом 5:3, а ЦСКА выиграл у «Спартака» (3:2).