Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитнику ЦСКА Игорю Дивееву разбили нос в матче с «Локомотивом»

Защитнику ЦСКА Игорю Дивееву разбили нос в матче с «Локомотивом»
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские «Локомотив» и ЦСКА. Игра проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Абросимов. Счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

Защитник армейцев Игорь Дивеев разбил нос в борьбе с полузащитником железнодорожников Артёмом Карпукасом. Ранее хавбек хозяев поля Алексей Батраков открыл счёт на 17-й минуте.

Защитнику ЦСКА Игорю Дивееву разбили нос в матче с «Локомотивом»

Защитнику ЦСКА Игорю Дивееву разбили нос в матче с «Локомотивом»

Фото: Кадр из трансляции

После 11 туров чемпионата России железнодорожники набрали 23 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-синие заработали 24 очка и располагаются на второй строчке.

В минувшем туре «Локомотив» победил московское «Динамо» со счётом 5:3, а ЦСКА выиграл у «Спартака» (3:2).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Такого перед дерби ЦСКА с «Локо» не было 10 лет. Теперь трофеи не кажутся просто мечтой Такого перед дерби ЦСКА с «Локо» не было 10 лет. Теперь трофеи не кажутся просто мечтой
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android