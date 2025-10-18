Скидки
Локомотив — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Пари НН» Шпилевский: в целом игрой с «Акроном» я остался доволен

Аудио-версия:
Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал поражение своей команды в матче 12-го тура Мир РПЛ с «Акроном» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Лончар – 71'    

«Трудно что-то комментировать. Такой матч проиграть – это просто недопустимо. Не могу предъявить претензии ребятам, за исключением реализации. Столько моментов создать и не забить… Я сказал игрокам, что сейчас нужно убрать эгоизм и работать как команда. Возникали моменты, в которых были обязаны сыграть на партнёра, но ребята этого не делали. В результате момент, который мог стать ещё опаснее, вытекает в никуда. Может быть, это покажется необычным, но в целом игрой я остался доволен. Другое дело, изменения, которые мы делаем в «Пари НН», не приносят результата. Здесь это не работает», — приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари НН».

