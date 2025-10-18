Флик считает, что его удаление могло помочь «Барселоне» выиграть матч с «Жироной»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик, получивший удаление за две жёлтые карточки в матче 9-го тура чемпионата Испании с «Жироной» (2:1), заявил, что не понимает, за что получил вторую карточку. Флик получил две карточки подряд в компенсированное ко второму тайму время и пропустит игру с «Реалом» в следующем туре.

«Не знаю, за что получил вторую жёлтую. Я очень рад [победе]. Мой жест не был никому адресован, и я ничего не сказал судье. Я принимаю его решения. Возможно, красная карточка даже помогла нам выиграть матч», — сказал Флик на пресс-конференции.

«Барселона» после девяти матчей набрала 22 очка и занимает первое место в турнирной таблице. У «Реала» на одно очко меньше, но матч с «Хетафе» в запасе.