Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флик считает, что его удаление могло помочь «Барселоне» выиграть матч с «Жироной»

Флик считает, что его удаление могло помочь «Барселоне» выиграть матч с «Жироной»
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик, получивший удаление за две жёлтые карточки в матче 9-го тура чемпионата Испании с «Жироной» (2:1), заявил, что не понимает, за что получил вторую карточку. Флик получил две карточки подряд в компенсированное ко второму тайму время и пропустит игру с «Реалом» в следующем туре.

Испания — Примера . 9-й тур
18 октября 2025, суббота. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 1
Жирона
Жирона
1:0 Педри – 13'     1:1 Витсель – 20'     2:1 Араухо – 90+3'    

«Не знаю, за что получил вторую жёлтую. Я очень рад [победе]. Мой жест не был никому адресован, и я ничего не сказал судье. Я принимаю его решения. Возможно, красная карточка даже помогла нам выиграть матч», — сказал Флик на пресс-конференции.

«Барселона» после девяти матчей набрала 22 очка и занимает первое место в турнирной таблице. У «Реала» на одно очко меньше, но матч с «Хетафе» в запасе.

Материалы по теме
Что творит Витсель в 36! Забил «Барсе» в падении, но та взяла дерби на последних секундах
Что творит Витсель в 36! Забил «Барсе» в падении, но та взяла дерби на последних секундах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android