Арбитр Федотов высказался о попадании мяча в руку Монтеса в матче «Локомотив» — ЦСКА

Российский судья Игорь Федотов высказался о спорной ситуации в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и ЦСКА. В одном из эпизодов мяч, вероятно, дважды попал в руку защитника железнодорожников Сесара Монтеса в штрафной хозяев.

«Это не рука. У Монтеса она шла сверху вниз, и он её пытался убрать. Не футболист «Локомотива» сыграл рукой, а мяч в неё попал. Такой контакт руки с мячом ненаказуем. Второй момент — это вообще рикошет, рука была в естественном положении», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

