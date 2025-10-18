Скидки
19:45 Мск
Арбитр Федотов высказался о попадании мяча в руку Монтеса в матче «Локомотив» — ЦСКА

Комментарии

Российский судья Игорь Федотов высказался о спорной ситуации в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и ЦСКА. В одном из эпизодов мяч, вероятно, дважды попал в руку защитника железнодорожников Сесара Монтеса в штрафной хозяев.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

«Это не рука. У Монтеса она шла сверху вниз, и он её пытался убрать. Не футболист «Локомотива» сыграл рукой, а мяч в неё попал. Такой контакт руки с мячом ненаказуем. Второй момент — это вообще рикошет, рука была в естественном положении», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

