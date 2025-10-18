«Таков мой вызов». Тренер Шпилевский — о турнирном положении «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о нынешнем турнирном положении своей команды. На данный момент нижегородцы с шестью очками находятся на 15-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

– Видно, что игра команды стала лучше, но пока это не конвертируется в набранные очки. Как в такой ситуации не опустить руки и не терять надежды?

– Мы вчера обедали с женой, и она сказала: «Алексей, мне кажется, у тебя за всю карьеру не было столько поражений. Как ты ещё держишься»? Сказал ей, что это мой вызов и часть моей работы. Легко тренировать грандов – ЦСКА, «Спартак», «Зенит» – говорю это безотносительно оценки тренерских кадров. Возьмите команды, которые находятся внизу. Попробуйте здесь изменить картину, вывести ребят на другой уровень. Вот здесь проявляется или не проявляется тренерское качество. Что у меня сейчас есть – таков мой вызов, — приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари НН».