Локомотив — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Ковентри» Лэмпарда остаётся непобеждённым в Чемпионшипе

«Ковентри» Лэмпарда остаётся непобеждённым в Чемпионшипе
Комментарии

«Ковентри Сити» под руководством экс-игрока «Челси» и сборной Англии Фрэнка Лэмпарда остаётся непобеждённым в Чемпионшипе (втором по значимости дивизионе Англии), возглавляя лигу с 22 набранными очками после 10 игр.

Последние пять туров команда отыграла «на ноль» и забила 29 мячей в ворота соперников.

18 октября в матче 10-го тура чемпионата «Ковентри Сити» на стадионе «Ковентри Билдинг Арена» встречался с «Блэкберн Роверс» и одержал победу со счётом 2:0.

Англия — Чемпионшип . 10-й тур
18 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Ковентри Сити
Ковентри
Окончен
2 : 0
Блэкберн Роверс
Блэкберн
1:0 Торп – 57'     2:0 Томас-Асанте – 60'    

«Ковентри Сити» выступал в Премьер-лиге Англии с 1967 по 2001 год. Наивысшим достижением клуба считается победа со счётом 3:2 в финале Кубка Англии над клубом «Тоттенхэм Хотспур» в 1987 году.

Комментарии
