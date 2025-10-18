Скидки
Главная Футбол Новости

Торино — Наполи, результат матча 18 октября 2025, счёт 1:0, 7-й тур Серии А — 2025/2026

Гол Джованни Симеоне помог «Торино» переиграть «Наполи» в матче 7-го тура Серии А
Комментарии

Завершён матч 7-го тура Серии А, в котором встречались «Торино» и «Наполи». Победу со счётом 1:0 одержали «быки». Встреча состоялась на стадионе Олимпико Гранде Торино (Турин). В качестве главного арбитра матча выступил Маттео Марченаро.

Италия — Серия А . 7-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
Торино
Турин
Окончен
1 : 0
Наполи
Неаполь
1:0 Симеоне – 32'    

Единственный гол в этой встрече забил Джованни Симеоне на 32-й минуте.

После этой игры «Торино» с восемью очками находится на 13-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Наполи» с 15 очками располагается на второй строчке.

В следующем туре «Торино» 26 октября примет на своём поле «Дженоа», «Наполи» 25 октября дома встретится с «Интером».

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
