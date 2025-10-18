Гол Джованни Симеоне помог «Торино» переиграть «Наполи» в матче 7-го тура Серии А

Завершён матч 7-го тура Серии А, в котором встречались «Торино» и «Наполи». Победу со счётом 1:0 одержали «быки». Встреча состоялась на стадионе Олимпико Гранде Торино (Турин). В качестве главного арбитра матча выступил Маттео Марченаро.

Единственный гол в этой встрече забил Джованни Симеоне на 32-й минуте.

После этой игры «Торино» с восемью очками находится на 13-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Наполи» с 15 очками располагается на второй строчке.

В следующем туре «Торино» 26 октября примет на своём поле «Дженоа», «Наполи» 25 октября дома встретится с «Интером».