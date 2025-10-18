Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Эмоции Батракова после гола Воробьёва с нулевого угла в ворота ЦСКА

В эти минуты идёт матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские «Локомотив» и ЦСКА. Игра проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Абросимов. Счёт в матче 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Нападающий железнодорожников Дмитрий Воробьёв с угла поля забил гол на 45+3-й минуте. Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков схватился за голову после забитого мяча.

Фото: Кадр из трансляции

Ранее Батраков дальним ударом открыл счёт в матче на 17-й минуте.

После 11 туров чемпионата России железнодорожники набрали 23 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-синие заработали 24 очка и располагаются на второй строчке.

В минувшем туре «Локомотив» победил московское «Динамо» со счётом 5:3, а ЦСКА выиграл у «Спартака» (3:2).