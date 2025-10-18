Скидки
Локомотив — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

Эмоции Батракова после гола Воробьёва с нулевого угла в ворота ЦСКА
Комментарии

В эти минуты идёт матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские «Локомотив» и ЦСКА. Игра проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Абросимов. Счёт в матче 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

Нападающий железнодорожников Дмитрий Воробьёв с угла поля забил гол на 45+3-й минуте. Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков схватился за голову после забитого мяча.

Эмоции Батракова после гола Воробьёва с нулевого угла в ворота ЦСКА

Фото: Кадр из трансляции

Ранее Батраков дальним ударом открыл счёт в матче на 17-й минуте.

После 11 туров чемпионата России железнодорожники набрали 23 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-синие заработали 24 очка и располагаются на второй строчке.

В минувшем туре «Локомотив» победил московское «Динамо» со счётом 5:3, а ЦСКА выиграл у «Спартака» (3:2).

