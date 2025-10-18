Виноват ли Владислав Тороп в голе «Локомотива» с нулевого угла?

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв забил мяч с нулевого угла в ворота вратаря ЦСКА Владислава Торопа в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: «Виноват ли вратарь армейцев в пропущенном мяче?»

Владислав Тороп вышел в стартовом составе ЦСКА из-за травмы Игоря Акинфеева, полученной 39-летним вратарём в матче прошедшего тура со «Спартаком». Для 21-летнего Торопа это седьмая игра в сезоне: он заменил Акинфеева в матче со «Спартаком», а также является основным вратарём ЦСКА в Кубке России.