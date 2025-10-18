xG гола Дмитрия Воробьёва в ворота ЦСКА — 0,01

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв отправил мяч в ворота ЦСКА ударом с боковой линии. Согласно данным SofaScore, коэффициент xG (вероятность) гола составил 0,01. Встреча проходит в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: SofaScore

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть данное видео также возможно в телеграм-канале «Матч Премьер».

27-летний Воробьёв играет за «Локомотив» с лета 2024 года, перейдя из «Оренбурга». Этот гол стал для него девятым в нынешнем сезоне в 16 матчах. Также на его счету три результативные передачи.