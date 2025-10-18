Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

xG гола Дмитрия Воробьёва в матче Локомотив — ЦСКА — 0,01

xG гола Дмитрия Воробьёва в ворота ЦСКА — 0,01
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв отправил мяч в ворота ЦСКА ударом с боковой линии. Согласно данным SofaScore, коэффициент xG (вероятность) гола составил 0,01. Встреча проходит в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

Фото: SofaScore

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть данное видео также возможно в телеграм-канале «Матч Премьер».

27-летний Воробьёв играет за «Локомотив» с лета 2024 года, перейдя из «Оренбурга». Этот гол стал для него девятым в нынешнем сезоне в 16 матчах. Также на его счету три результативные передачи.

Материалы по теме
«Локо» разгромил ЦСКА в дерби! Команда Галактионова возглавила таблицу РПЛ. LIVE
Live
«Локо» разгромил ЦСКА в дерби! Команда Галактионова возглавила таблицу РПЛ. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android