xG гола Дмитрия Воробьёва в ворота ЦСКА — 0,01
Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв отправил мяч в ворота ЦСКА ударом с боковой линии. Согласно данным SofaScore, коэффициент xG (вероятность) гола составил 0,01. Встреча проходит в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17' 2:0 Воробьёв – 45+3' 3:0 Комличенко – 88'
Фото: SofaScore
Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть данное видео также возможно в телеграм-канале «Матч Премьер».
27-летний Воробьёв играет за «Локомотив» с лета 2024 года, перейдя из «Оренбурга». Этот гол стал для него девятым в нынешнем сезоне в 16 матчах. Также на его счету три результативные передачи.
