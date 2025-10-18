«Локомотив» благодаря голу Воробьёва с угла поля разгромил ЦСКА и возглавил таблицу РПЛ

Завершился матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Локомотив» и ЦСКА. Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. Победу в матче одержали железнодорожники со счётом 3:0.

В первом тайме полузащитник хозяев поля Алексей Батраков открыл счёт на 17-й минуте. Нападающий железнодорожников Дмитрий Воробьёв забил гол с угла поля на 45+3-й минуте. xG этого момента по версии SofaScore составил 0,01. В конце матча на 88-й минуте форвард «Локомотива» Николай Комличенко установил окончательный счёт – 3:0.

После 12 туров в чемпионате России железнодорожники набрали 26 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Красно-синие заработали 24 очка и располагаются на третьей строчке.