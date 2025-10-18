Скидки
Олимпик Марсель — Гавр. Прямая трансляция
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Локомотив — ЦСКА, результат матча 18 октября 2025, счет 3:0, 12-й тур РПЛ 2025/2026

«Локомотив» благодаря голу Воробьёва с угла поля разгромил ЦСКА и возглавил таблицу РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Локомотив» и ЦСКА. Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. Победу в матче одержали железнодорожники со счётом 3:0.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

В первом тайме полузащитник хозяев поля Алексей Батраков открыл счёт на 17-й минуте. Нападающий железнодорожников Дмитрий Воробьёв забил гол с угла поля на 45+3-й минуте. xG этого момента по версии SofaScore составил 0,01. В конце матча на 88-й минуте форвард «Локомотива» Николай Комличенко установил окончательный счёт – 3:0.

После 12 туров в чемпионате России железнодорожники набрали 26 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Красно-синие заработали 24 очка и располагаются на третьей строчке.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Комментарии
