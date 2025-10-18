«Интер» — «Рома»: стартовые составы команд на матч 7-го тура Серии А
Сегодня, 18 октября, в матче 7-го тура итальянской Серии А встретятся «Рома» и миланский «Интер». Команды сыграют на стадионе «Олимпико» в Риме, Италия. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Империя). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Италия — Серия А . 7-й тур
18 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Рома
Рим
1-й тайм
0 : 0
Интер М
Милан
Стартовые составы команд:
«Рома»: Свилар, Эрмосо, Манчини, Н'Дика, Челик, Коне, Кристанте, Уэсли, Соуле, Пеллегрини, Дибала
«Интер»: Зоммер, Аканджи, Ачерби, Бастони, Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Лаутаро Мартинес, Бонни
После шести сыгранных туров «Интер» набрал 12 очков. Команда идёт на пятом месте в чемпионате Италии. «Рома» имеет в своём активе 15 очков и располагается на второй строчке турнирной таблицы.
Комментарии
