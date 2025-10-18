Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рома» — «Интер»: стартовые составы команд на матч седьмого тура Серии А

«Интер» — «Рома»: стартовые составы команд на матч 7-го тура Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 18 октября, в матче 7-го тура итальянской Серии А встретятся «Рома» и миланский «Интер». Команды сыграют на стадионе «Олимпико» в Риме, Италия. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Империя). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Италия — Серия А . 7-й тур
18 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Рома
Рим
1-й тайм
0 : 0
Интер М
Милан

Стартовые составы команд:

«Рома»: Свилар, Эрмосо, Манчини, Н'Дика, Челик, Коне, Кристанте, Уэсли, Соуле, Пеллегрини, Дибала

«Интер»: Зоммер, Аканджи, Ачерби, Бастони, Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Лаутаро Мартинес, Бонни

После шести сыгранных туров «Интер» набрал 12 очков. Команда идёт на пятом месте в чемпионате Италии. «Рома» имеет в своём активе 15 очков и располагается на второй строчке турнирной таблицы.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android