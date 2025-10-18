«Интер» — «Рома»: стартовые составы команд на матч 7-го тура Серии А

Сегодня, 18 октября, в матче 7-го тура итальянской Серии А встретятся «Рома» и миланский «Интер». Команды сыграют на стадионе «Олимпико» в Риме, Италия. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Империя). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Рома»: Свилар, Эрмосо, Манчини, Н'Дика, Челик, Коне, Кристанте, Уэсли, Соуле, Пеллегрини, Дибала

«Интер»: Зоммер, Аканджи, Ачерби, Бастони, Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Лаутаро Мартинес, Бонни

После шести сыгранных туров «Интер» набрал 12 очков. Команда идёт на пятом месте в чемпионате Италии. «Рома» имеет в своём активе 15 очков и располагается на второй строчке турнирной таблицы.