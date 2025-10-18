«Бавария» переиграла дортмундскую «Боруссию» в матче 7-го тура Бундеслиги

Завершился матч 7-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором играли мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали мюнхенцы. Встреча состоялась на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра встречи выступил Бастиан Данкерт.

На 22-й минуте Гарри Кейн открыл счёт в этой игре и вывел мюнхенцев вперёд. Майкл Олисе на 79-й минуте удвоил преимущество хозяев поля. Юлиан Брандт отыграл один мяч на 84-й минуте.

После этой игры «Бавария» с 21 очком возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, дортмундская «Боруссия» с 14 очками находится на четвёртой строчке.

В следующем туре мюнхенцы 25 октября на выезде встретятся с мёнхенгладбахской «Боруссией», «шмели» в тот же день примут на своём поле «Кёльн».