Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бавария — Боруссия Д, результат матча 18 октября 2025, счёт 2:1, 7-й тур чемпионата Германии 2025/2026

«Бавария» переиграла дортмундскую «Боруссию» в матче 7-го тура Бундеслиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 7-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором играли мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали мюнхенцы. Встреча состоялась на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра встречи выступил Бастиан Данкерт.

Германия — Бундеслига . 7-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Кейн – 22'     2:0 Олисе – 79'     2:1 Брандт – 84'    

На 22-й минуте Гарри Кейн открыл счёт в этой игре и вывел мюнхенцев вперёд. Майкл Олисе на 79-й минуте удвоил преимущество хозяев поля. Юлиан Брандт отыграл один мяч на 84-й минуте.

После этой игры «Бавария» с 21 очком возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, дортмундская «Боруссия» с 14 очками находится на четвёртой строчке.

В следующем туре мюнхенцы 25 октября на выезде встретятся с мёнхенгладбахской «Боруссией», «шмели» в тот же день примут на своём поле «Кёльн».

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
Материалы по теме
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Материалы по теме
«Байер» одолел «Майнц» в матче Бундеслиги с семью голами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android