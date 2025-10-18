Скидки
Локомотив — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

У игрока «Спартака» Срджана Бабича диагностирован разрыв передней крестообразной связки

Комментарии

Защитник «Спартака» Срджан Бабич получил разрыв передней крестообразной связки в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1). Об этом сообщает пресс-служба красно-белых в телеграм-канале.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Сулейманов – 54'     1:1 Барко – 85'    
Удаления: Джику – 26' / нет

«У Срджана Бабича диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Наш защитник получил тяжёлую травму правого коленного сустава в сегодняшней игре с «Ростовом». Он будет прооперирован в ближайшее время. Скорейшего восстановления, Срджан! Мы с тобой!» — сказано в сообщении.

Сербский защитник покинул поле уже на 10-й минуте, его заменил камерунец Кристофер Ву. В текущем календарном году Бабич больше не сыграет и вернётся на поле не ранее весенней части РПЛ.

