У игрока «Спартака» Срджана Бабича диагностирован разрыв передней крестообразной связки
Поделиться
Защитник «Спартака» Срджан Бабич получил разрыв передней крестообразной связки в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1). Об этом сообщает пресс-служба красно-белых в телеграм-канале.
Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Сулейманов – 54' 1:1 Барко – 85'
Удаления: Джику – 26' / нет
«У Срджана Бабича диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Наш защитник получил тяжёлую травму правого коленного сустава в сегодняшней игре с «Ростовом». Он будет прооперирован в ближайшее время. Скорейшего восстановления, Срджан! Мы с тобой!» — сказано в сообщении.
Сербский защитник покинул поле уже на 10-й минуте, его заменил камерунец Кристофер Ву. В текущем календарном году Бабич больше не сыграет и вернётся на поле не ранее весенней части РПЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 октября 2025
-
21:50
-
21:44
-
21:35
-
21:33
-
21:25
-
21:21
-
21:18
-
21:17
-
21:15
-
21:12
-
21:10
-
21:08
-
21:05
-
21:02
-
20:59
-
20:57
-
20:50
-
20:48
-
20:42
-
20:37
-
20:36
-
20:36
-
20:29
-
20:25
-
20:22
-
20:05
-
20:00
-
19:58
-
19:57
-
19:53
-
19:52
-
19:50
-
19:48
-
19:30
-
19:27