У игрока «Спартака» Срджана Бабича диагностирован разрыв передней крестообразной связки

Защитник «Спартака» Срджан Бабич получил разрыв передней крестообразной связки в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1). Об этом сообщает пресс-служба красно-белых в телеграм-канале.

«У Срджана Бабича диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Наш защитник получил тяжёлую травму правого коленного сустава в сегодняшней игре с «Ростовом». Он будет прооперирован в ближайшее время. Скорейшего восстановления, Срджан! Мы с тобой!» — сказано в сообщении.

Сербский защитник покинул поле уже на 10-й минуте, его заменил камерунец Кристофер Ву. В текущем календарном году Бабич больше не сыграет и вернётся на поле не ранее весенней части РПЛ.