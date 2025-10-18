Патрик Виейра: Райс — cовершенный полузащитник

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Патрик Виейра высоко отозвался о полузащитнике «канониров» Деклане Райсе.

«Я большой поклонник Деклана Райса. Он cовершенный полузащитник. Наблюдая за его игрой, я вижу, как активно он двигается. Он способен идти в атаку, умеет играть в отборе. Райс очень мощный и один из лучших», — сказал Виейра в интервью для The Sun.

Деклан Райс является воспитанником «Челси» и «Вест Хэм Юнайтед», на взрослом уровне он выступал за «молотобойцев» с 2017 по 2023 год, после чего перешёл в свою нынешнюю команду. За это время хавбек принял участие в 113 матчах «канониров», в которых забил 17 голов и отдал 23 голевые передачи.