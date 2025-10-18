«Монако» потерял очки в матче 8-го тура Лиги 1 с «Анже», Головин на поле не вышел

Завершился матч 8-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Анже» и «Монако». Команды играли на стадионе «Раймон Копа» в Анже (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Жереми Стиной. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Первый мяч в матче забил полузащитник «Монако» Фоларин Балогун на 73-й минуте. Голевая передача на счету Такуми Минамино. На 86-й минуте игрок хозяев Сидики Шериф сравнял счёт. Полузащитник «Монако» Александр Головин остался в запасе.

После этого матча в активе «Анже» стало шесть очков. Команда располагается на 17-й строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. «Монако», набравший 14 очков, находится на пятом месте.