Главная Футбол Новости

Анже — Монако, результат матча 18 октября 2025, счет 1:1, 8-й тур Лиги 1 2025/2026

«Монако» потерял очки в матче 8-го тура Лиги 1 с «Анже», Головин на поле не вышел
Комментарии

Завершился матч 8-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Анже» и «Монако». Команды играли на стадионе «Раймон Копа» в Анже (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Жереми Стиной. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Франция — Лига 1 . 8-й тур
18 октября 2025, суббота. 20:00 МСК
Анже
Анже
Окончен
1 : 1
Монако
Монако
0:1 Балогун – 72'     1:1 Шериф – 85'    

Первый мяч в матче забил полузащитник «Монако» Фоларин Балогун на 73-й минуте. Голевая передача на счету Такуми Минамино. На 86-й минуте игрок хозяев Сидики Шериф сравнял счёт. Полузащитник «Монако» Александр Головин остался в запасе.

После этого матча в активе «Анже» стало шесть очков. Команда располагается на 17-й строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. «Монако», набравший 14 очков, находится на пятом месте.

