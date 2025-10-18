Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 18 октября, календарь, таблица

В субботу, 18 октября, состоялись пять матчей в 12-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей РПЛ 18 октября:
«Пари НН» — «Акрон» — 0:1;
«Крылья Советов» — «Оренбург» — 1:1;
«Спартак» — «Ростов» — 1:1;
«Динамо» Махачкала — «Краснодар» — 0:2;
«Локомотив» — ЦСКА — 3:0.
После 12 туров Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Локомотив», набравший 26 очков. На второй строчке располагается «Краснодар», также заработавший 26 очков. Замыкает тройку лидеров ЦСКА с 24 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (5), на 15-й строчке находится «Пари НН» (6).