Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 18 октября, календарь, таблица

В субботу, 18 октября, состоялись пять матчей в 12-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей РПЛ 18 октября:

«Пари НН» — «Акрон» — 0:1;

«Крылья Советов» — «Оренбург» — 1:1;

«Спартак» — «Ростов» — 1:1;

«Динамо» Махачкала — «Краснодар» — 0:2;

«Локомотив» — ЦСКА — 3:0.

После 12 туров Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Локомотив», набравший 26 очков. На второй строчке располагается «Краснодар», также заработавший 26 очков. Замыкает тройку лидеров ЦСКА с 24 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (5), на 15-й строчке находится «Пари НН» (6).