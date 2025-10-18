Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рома» — «Интер»: Анж-Йоан Бонни открыл счёт на шестой минуте

«Рома» — «Интер»: Анж-Йоан Бонни открыл счёт на шестой минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч 7-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречаются «Рома» и миланский «Интер». Игра проходит на стадионе «Олимпико» в Риме. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Империя). На данный момент счёт 0:1 в пользу миланцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 7-й тур
18 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Рома
Рим
2-й тайм
0 : 1
Интер М
Милан
0:1 Бонни – 6'    

Счёт в матче открыл Анж-Йоан Бонни на шестой минуте игры.

В минувшем туре команда Джан Пьеро Гасперини победила «Фиорентину» со счётом 2:1, а подопечные Кристиана Киву разгромили «Кремонезе» (4:1).

После шести сыгранных туров «Интер» набрал 12 очков. Команда идёт на пятом месте в чемпионате Италии. «Рома» имеет в своём активе 15 очков и располагается на второй строчке турнирной таблицы.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
Материалы по теме
«Интер» — «Рома»: стартовые составы команд на матч 7-го тура Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android