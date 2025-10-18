Скидки
Главная Футбол Новости

ЖФК Зенит — ЖФК Звезда-2005, результат матча 18 октября 2025, счет 5:1, 24-й тур Суперлиги 2025/2026

«Зенит» разгромил «Звезду-2005» в матче женской Суперлиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 24-го тура женской Winline Суперлиги, в котором встречались «Зенит» из Санкт-Петербурга и пермская «Звезда-2005». Игра проходила на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия Зенита» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступила Анна Куркина. Матч закончился со счётом 5:1 в пользу сине-бело-голубых.

Россия — Суперлига (ж) . 24-й тур
18 октября 2025, суббота. 20:00 МСК
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
Звезда-2005 (ж)
Пермь
0:1 Рогожкина – 7'     1:1 Пантюхина – 15'     2:1 Ишмухаметова – 18'     3:1 Матейич – 69'     4:1 Матейич – 80'     5:1 Голик – 88'    

Первый гол в матче забила полузащитница гостей Полина Рогожкина на седьмой минуте. Хавбек «Зенита» Екатерина Пантюхина сравняла счёт на 15-й минуте. Через три минуты Дарина Ишмухаметова вывела хозяев поля вперёд. Во втором тайме нападающая Нина Матейич оформила дубль, отличившись на 69-й и 80-й минутах. На 88-й минуте Елена Голик установила окончательный счёт в матче – 5:1.

После 22 матчей Суперлиги сине-бело-голубые набрали 51 очко и занимают третье место. «Звезда-2005» заработала 16 очков и располагается на 11-й строчке.

Календарь женской Суперлиги-2025
Турнирная таблица женской Суперлиги-2025
