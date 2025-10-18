«Зенит» разгромил «Звезду-2005» в матче женской Суперлиги

Завершился матч 24-го тура женской Winline Суперлиги, в котором встречались «Зенит» из Санкт-Петербурга и пермская «Звезда-2005». Игра проходила на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия Зенита» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступила Анна Куркина. Матч закончился со счётом 5:1 в пользу сине-бело-голубых.

Первый гол в матче забила полузащитница гостей Полина Рогожкина на седьмой минуте. Хавбек «Зенита» Екатерина Пантюхина сравняла счёт на 15-й минуте. Через три минуты Дарина Ишмухаметова вывела хозяев поля вперёд. Во втором тайме нападающая Нина Матейич оформила дубль, отличившись на 69-й и 80-й минутах. На 88-й минуте Елена Голик установила окончательный счёт в матче – 5:1.

После 22 матчей Суперлиги сине-бело-голубые набрали 51 очко и занимают третье место. «Звезда-2005» заработала 16 очков и располагается на 11-й строчке.