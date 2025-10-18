Скидки
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Фабио Челестини прокомментировал разгромное поражение ЦСКА от «Локомотива»

Фабио Челестини прокомментировал разгромное поражение ЦСКА от «Локомотива»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини высказался после поражения от «Локомотива» со счётом 0:3 в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

«Я знаю, на что способна моя команда. Сегодня мы подарили сопернику первые 15 минут. Мы не сделали ничего, о чём говорили. «Локомотив» — хорошая команда. Когда мы начали играть, мы выдали 25 минут в первом тайме очень хорошего качества. Нам чуть-чуть не хватило, нас наказали. Мы будем говорить о моментах Алеррандро, пенальти или не пенальти. Мы должны признать, что «Локомотив» был просто лучше, по нашим воротам пробили 25 раз. Это часть процесса, урок», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 12 туров в чемпионате России железнодорожники набрали 26 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Красно-синие заработали 24 очка и располагаются на третьей строчке.

Комментарии
