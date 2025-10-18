Фабио Челестини прокомментировал разгромное поражение ЦСКА от «Локомотива»

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини высказался после поражения от «Локомотива» со счётом 0:3 в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Я знаю, на что способна моя команда. Сегодня мы подарили сопернику первые 15 минут. Мы не сделали ничего, о чём говорили. «Локомотив» — хорошая команда. Когда мы начали играть, мы выдали 25 минут в первом тайме очень хорошего качества. Нам чуть-чуть не хватило, нас наказали. Мы будем говорить о моментах Алеррандро, пенальти или не пенальти. Мы должны признать, что «Локомотив» был просто лучше, по нашим воротам пробили 25 раз. Это часть процесса, урок», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 12 туров в чемпионате России железнодорожники набрали 26 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Красно-синие заработали 24 очка и располагаются на третьей строчке.