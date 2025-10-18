Защитник «Ливерпуля» Керкез: на «Энфилде» я ощущаю прилив сил

Венгерский защитник «Ливерпуля» Милош Керкез поделился ожиданиями от матча 8-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».

«С нетерпением жду этот матч. Это большая игра, победа в ней важна для клуба. Мы готовимся, каждый из нас полон энергии. Многие из нас хорошо провели свои матчи за сборные и победили, поэтому мы ждём игру с «Манчестер Юнайтед».

Я всегда чувствую себя иначе, когда играю на «Энфилде», по правде сказать, я ощущаю прилив сил и у меня нет усталости. Знаю, что наши болельщики как всегда будут поддерживать нас, они придают нам очень много сил. Это будет большой матч, мы хотим отплатить болельщикам и клубу должным образом», — приводит слова Керкеза официальный сайт мерсисайдцев.