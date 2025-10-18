Челестини рассказал, чему нужно научиться ЦСКА у «Спартака» после поражения от «Локо»

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после поражения от «Локомотива» со счётом 0:3 в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги рассказал, чему армейцам стоит научиться у «Спартака».

«Мы увидели несколько вещей. Первое — если мы не будем играть вместе в наш футбол, у нас будут проблемы. Мы должны верить в то, что мы делаем. Со «Спартаком» после 3:0 соперник объединился. Этому нам нужно у них научиться. Они не стали искать проблему друг в друге», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в 11-м туре РПЛ «Спартак» отыграл два мяча у ЦСКА в московском дерби, по ходу встречи уступая 0:3. При этом армейцы смогли удержать победу со счётом 3:2.

После 12 туров в чемпионате России железнодорожники набрали 26 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Красно-синие заработали 24 очка и располагаются на третьей строчке.