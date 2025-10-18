Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Челестини рассказал, чему нужно научиться ЦСКА у «Спартака» после поражения от «Локо»

Челестини рассказал, чему нужно научиться ЦСКА у «Спартака» после поражения от «Локо»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после поражения от «Локомотива» со счётом 0:3 в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги рассказал, чему армейцам стоит научиться у «Спартака».

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

«Мы увидели несколько вещей. Первое — если мы не будем играть вместе в наш футбол, у нас будут проблемы. Мы должны верить в то, что мы делаем. Со «Спартаком» после 3:0 соперник объединился. Этому нам нужно у них научиться. Они не стали искать проблему друг в друге», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в 11-м туре РПЛ «Спартак» отыграл два мяча у ЦСКА в московском дерби, по ходу встречи уступая 0:3. При этом армейцы смогли удержать победу со счётом 3:2.

После 12 туров в чемпионате России железнодорожники набрали 26 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Красно-синие заработали 24 очка и располагаются на третьей строчке.

Материалы по теме
Так этот ЦСКА ещё не переезжали! «Локо» забил три, подарил шедевр на годы и теперь первый! Так этот ЦСКА ещё не переезжали! «Локо» забил три, подарил шедевр на годы и теперь первый!
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android