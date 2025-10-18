Челестини: у Торопа огромное будущее. Ему надо учиться — опыт не купить в супермаркете

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини оценил игру вратаря команды Владислава Торопа в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:3).

«Торопу надо учиться. Важно учиться на своих ошибках. Мы все допустили ошибки сегодня. Да, проблема, когда это делает вратарь. Слава должен продолжать играть, спокойно. У него огромное будущее, классные качества. Опыт не купить в супермаркете. Будут плохие матчи, будут хорошие. С «Локомотивом» на Кубок он сыграл блестяще. Нам надо быть спокойными», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 12 туров в чемпионате России железнодорожники набрали 26 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Красно-синие заработали 24 очка и располагаются на третьей строчке.