Дивеев рассказал о состоянии после повреждения носа в матче с «Локомотивом»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос о своём самочувствии после матча 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» разгромил армейцев со счётом 3:0. В первом тайме на 32-й минуте игрок обороны красно-синих разбил нос в борьбе с полузащитником железнодорожников Артёмом Карпукасом.

— Как нос?

— Всё нормально.

— Не болит?

— Болит, — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 12 туров в чемпионате России железнодорожники набрали 26 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Красно-синие заработали 24 очка и располагаются на третьей строчке.