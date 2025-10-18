Скидки
Олимпик Марсель — Гавр. Прямая трансляция
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Защитник «Локомотива» Монтес прокомментировал победу над ЦСКА

Защитник «Локомотива» Монтес прокомментировал победу над ЦСКА
Комментарии

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес высказался о победе своей команды в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:0).

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

«Сегодня команда билась. Мы хорошо провели недельный цикл. Были лучше по всем компонентам, и вы видите, какой счёт. Это три очка. Как защитник скажу, что это наша работа. В оборонительной игре сегодня все бились и стелились. Но и в атаке удалось сыграть хорошо», — передаёт слова Монтеса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 12 туров в чемпионате России железнодорожники набрали 26 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Красно-синие заработали 24 очка и располагаются на третьей строчке.

