Защитник «Локомотива» Монтес прокомментировал победу над ЦСКА

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес высказался о победе своей команды в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:0).

«Сегодня команда билась. Мы хорошо провели недельный цикл. Были лучше по всем компонентам, и вы видите, какой счёт. Это три очка. Как защитник скажу, что это наша работа. В оборонительной игре сегодня все бились и стелились. Но и в атаке удалось сыграть хорошо», — передаёт слова Монтеса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 12 туров в чемпионате России железнодорожники набрали 26 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Красно-синие заработали 24 очка и располагаются на третьей строчке.