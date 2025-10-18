Скидки
Олимпик Марсель — Гавр. Прямая трансляция
22:05 Мск
Михаил Галактионов высказался о разгромной победе «Локомотива» над ЦСКА

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о победе над ЦСКА со счётом 3:0 в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

«Мы довольны, можно только поаплодировать за сегодняшний матч. Главный пунктик, который позволил после паузы на сборные хорошо сыграть, это уровень готовности. Мы нашли правильный баланс. Монтес недавно прилетел, но отыграл на прекрасном уровне.

Я вообще не обращаю внимания на xg и так далее. Наша задача двигаться вперёд, мы идём от матча к матчу. Есть тактические задачи, функциональные задачи. Ход игры диктует различные решения», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 12 туров в чемпионате России железнодорожники набрали 26 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Красно-синие заработали 24 очка и располагаются на третьей строчке.

