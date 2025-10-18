Челестини рассказал о разнице в игре ЦСКА в матчах со «Спартаком» и «Локомотивом»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал о разнице в игре своих подопечных в матчах со «Спартаком» и «Локомотивом».

«Не могу сравнить эту игру со «Спартаком». К тому матчу наша команда подошла с прекрасным уровнем сопротивления. Там мы хорошо начали матч, а потом «Спартак» не бросил играть. Они поддерживали матч в живом состоянии. Мы тоже были включёнными. Сегодня же в моей команде мне не доставало энергии. Было много потерь, позиционные ошибки», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 12 туров в чемпионате России железнодорожники набрали 26 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Красно-синие заработали 24 очка и располагаются на третьей строчке.