Челестини рассказал о разнице в игре ЦСКА в матчах со «Спартаком» и «Локомотивом»
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал о разнице в игре своих подопечных в матчах со «Спартаком» и «Локомотивом».
Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17' 2:0 Воробьёв – 45+3' 3:0 Комличенко – 88'
«Не могу сравнить эту игру со «Спартаком». К тому матчу наша команда подошла с прекрасным уровнем сопротивления. Там мы хорошо начали матч, а потом «Спартак» не бросил играть. Они поддерживали матч в живом состоянии. Мы тоже были включёнными. Сегодня же в моей команде мне не доставало энергии. Было много потерь, позиционные ошибки», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
После 12 туров в чемпионате России железнодорожники набрали 26 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Красно-синие заработали 24 очка и располагаются на третьей строчке.
