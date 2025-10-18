«Это отвратительно, он прекрасный человек». Терри — о продаже Абрамовичем «Челси»

Бывший защитник «Челси» Джон Терри возмутился тем, что экс-владельца «синих» Романа Абрамовича вынудили продать клуб.

«Я считаю отвратительным то, что с ним [Абрамовичем] произошло. То, что Роман сделал во время карантина, и то, что он сделал для Национальной службы здравоохранения, было сенсационным: он открыл «Стэмфорд Бридж» для всех медсестёр и дал людям дома в это трудное время. Он был просто прекрасным, прекрасным человеком, который любил наш футбольный клуб и, к счастью, отказался от другого футбольного клуба и принял правильное решение, перейдя к нам», — сказал Терри в подкасте The Obi One Podcast.

Абрамович продал клуб после начала событий февраля 2022 года. Он руководил клубом с 2003 года. $ 3,4 млрд, полученных Абрамовичем, летом 2025 года были заморожены. В Великобритании сообщали, что пока не достигли с Абрамовичем соглашения об использовании этих денег, которые, по словам представителей страны, предназначались для гуманитарной помощи Украине.