Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это отвратительно, он прекрасный человек». Терри — о продаже Абрамовичем «Челси»

«Это отвратительно, он прекрасный человек». Терри — о продаже Абрамовичем «Челси»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Челси» Джон Терри возмутился тем, что экс-владельца «синих» Романа Абрамовича вынудили продать клуб.

«Я считаю отвратительным то, что с ним [Абрамовичем] произошло. То, что Роман сделал во время карантина, и то, что он сделал для Национальной службы здравоохранения, было сенсационным: он открыл «Стэмфорд Бридж» для всех медсестёр и дал людям дома в это трудное время. Он был просто прекрасным, прекрасным человеком, который любил наш футбольный клуб и, к счастью, отказался от другого футбольного клуба и принял правильное решение, перейдя к нам», — сказал Терри в подкасте The Obi One Podcast.

Абрамович продал клуб после начала событий февраля 2022 года. Он руководил клубом с 2003 года. $ 3,4 млрд, полученных Абрамовичем, летом 2025 года были заморожены. В Великобритании сообщали, что пока не достигли с Абрамовичем соглашения об использовании этих денег, которые, по словам представителей страны, предназначались для гуманитарной помощи Украине.

Материалы по теме
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Материалы по теме
Моуринью: «Челси» со мной и Абрамовичем был клубом-победителем, потом потерял направление
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android