Карпукас высказался о попадании мяча в руку Монтеса в матче «Локомотив» — ЦСКА

Опорный полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас после матча 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» обыграл ЦСКА со счётом 3:0, ответил на вопрос о неназначенном пенальти из-за попадания мяча в руку защитника железнодорожников Сесара Монтеса.

— Рука Монтеса — был ли пенальти?

— Близкое расстояние было. Так было всё — не успел оценить. Раз не поставили… — передаёт слова Карпукаса корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После 12 туров в чемпионате России железнодорожники набрали 26 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Красно-синие заработали 24 очка и располагаются на третьей строчке.