«Рома» — «Интер»: Эван Н'Дика получил жёлтую карточку на 40-й минуте

В эти минуты идёт матч 7-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречаются «Рома» и миланский «Интер». Игра проходит на стадионе «Олимпико» в Риме. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Империя). На данный момент счёт 0:1 в пользу миланцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Игрок «Ромы» Эван Н'Дика получил жёлтую карточку на 40-й минуте. Ранее счёт в матче открыл футболист «Интера» Анж-Йоан Бонни на шестой минуте встречи.

В минувшем туре команда Джан Пьеро Гасперини победила «Фиорентину» со счётом 2:1, а подопечные Кристиана Киву разгромили «Кремонезе» (4:1).

После шести сыгранных туров «Интер» набрал 12 очков. Команда идёт на пятом месте в чемпионате Италии. «Рома» имеет в своём активе 15 очков и располагается на второй строчке турнирной таблицы.