Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Если бы был пенальти, закончил бы карьеру». Монтес — о спорном моменте в игре с ЦСКА

«Если бы был пенальти, закончил бы карьеру». Монтес — о спорном моменте в игре с ЦСКА
Комментарии

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес поделился мнением об эпизоде матча 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:0), в котором мяч дважды попал в руку футболиста красно-зелёных.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

«Нет, в первом моменте рука была в естественном положении, во втором — мяч в неё отскочил. Если бы поставили пенальти, я бы закончил карьеру», — передаёт слова Монтеса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 12 туров в чемпионате России железнодорожники набрали 26 очков и занимают первое место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. Красно-синие заработали 24 очка и располагаются на третьей строчке.

Материалы по теме
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Материалы по теме
Эксклюзив
Арбитр Федотов высказался о попадании мяча в руку Монтеса в матче «Локомотив» — ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android