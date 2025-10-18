«Если бы был пенальти, закончил бы карьеру». Монтес — о спорном моменте в игре с ЦСКА

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес поделился мнением об эпизоде матча 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:0), в котором мяч дважды попал в руку футболиста красно-зелёных.

«Нет, в первом моменте рука была в естественном положении, во втором — мяч в неё отскочил. Если бы поставили пенальти, я бы закончил карьеру», — передаёт слова Монтеса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 12 туров в чемпионате России железнодорожники набрали 26 очков и занимают первое место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. Красно-синие заработали 24 очка и располагаются на третьей строчке.