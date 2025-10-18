Защитник «Локо» Монтес: гол — результат работы Воробьёва, удивились все

Защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес высказался о голе нападающего своей команды Дмитрия Воробьёва с нулевого угла в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:0).

«Гол получился курьёзным, все удивились. Но это результат работы Воробьёва, он доработал этот момент до конца», — передаёт слова Монтеса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, форвард «Локомотива» в конце первого тайма на 45+3-й минуте ударил в створ ворот армейцев с угла поля.

После 12 туров в чемпионате России железнодорожники набрали 26 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Красно-синие заработали 24 очка и располагаются на третьей строчке.