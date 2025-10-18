«Только потом понял, что забили». Карпукас — о голе Воробьёва в ворота ЦСКА

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас прокомментировал гол одноклубника Дмитрия Воробьёва в ворота ЦСКА (3:0) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Форвард забил с нулевого угла, подловив вратаря соперника Владислава Торопа.

«Честно, не видел момент Воробьёва. Там такой спорный мяч был. Я своего игрока смотрел, чтобы обороняться. Когда увидел мяч в сетке, подумал, что мы фэйр-плей какой-то отдали. Прозевал. Только потом понял, что забили. Сначала не понял, что гол», — передаёт слова Карпукаса корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть данное видео также возможно в телеграм-канале «Матч Премьер».