«Только потом понял, что забили». Карпукас — о голе Воробьёва в ворота ЦСКА
Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас прокомментировал гол одноклубника Дмитрия Воробьёва в ворота ЦСКА (3:0) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Форвард забил с нулевого угла, подловив вратаря соперника Владислава Торопа.
Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17' 2:0 Воробьёв – 45+3' 3:0 Комличенко – 88'
«Честно, не видел момент Воробьёва. Там такой спорный мяч был. Я своего игрока смотрел, чтобы обороняться. Когда увидел мяч в сетке, подумал, что мы фэйр-плей какой-то отдали. Прозевал. Только потом понял, что забили. Сначала не понял, что гол», — передаёт слова Карпукаса корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть данное видео также возможно в телеграм-канале «Матч Премьер».
