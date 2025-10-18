Защитник «Локомотива» Монтес отреагировал на первое место команды в таблице РПЛ

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес высказался о лидерстве своей команды в РПЛ после матча 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:0). Забитыми мячами в этой встрече отметились Алексей Батраков, Дмитрий Воробьёв и Николай Комличенко.

«Чемпионат длинный, впереди много игр. Да, мы идём без поражений на первом месте, но нам нельзя расслабляться», — передаёт слова Монтеса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 12 туров в чемпионате России железнодорожники набрали 26 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Красно-синие заработали 24 очка и располагаются на третьей строчке.